Altın otu nedir, nasıl kullanılır? Altın otunun iyi geldiği hastalıklar Zayıflama kürleri ile adı anılan altın otu, sağlığa birçok pozitif etki sağlar. Peki, altın otu nedir ve nasıl tüketilir? Altın otu ne işe yarar, faydaları nelerdir? İşte altın otunun iyi geldiği hastalıklar...

Sağlık konusunda tedaviyi alternatif tıpta arayanlar, çeşitli bitkilerden faydalanıyor. Doğanın hem görsem hem de ilaç niyetine sunduğu otlardan yararlanmayı bilenler, ilaçsız tedavi yöntemlerini keşfediyor.

Altın otu, son zamanlarda büyük bir ilgi görüyor. Aktarlarda satılan altın otu, sindirim sistemi, kemik ağrıları ve zayıflamada kullanılıyor.

Güneş çiçeği olarak da bilinen altın otu, çayı demlenerek tüketilebiliyor.

Sayısız hastalığa iyi gelen bu şifacı otun kullanımını ve etkilerini bilmek isteyenler, "altın otu nedir", "altın otu nasıl kullanılır", "altın otu ne işe yarar" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, altın otu neye iyi gelir? İşte merak edilen bilgiler...

Altın otu nedir:

Altın otunun bilim dünyasındaki adı Helichrysum Arenarium'dur. Mayasıl otu, güneş çiçeği, altın çiçek, dalak otu gibi isimlerle de tanınır.

Ana vatanı İtalya, Portekiz, İspanya, Bosna Hersek olarak bilinen altın otu, ülkemizde rakımı yüksek kayalık bölgelerde yetişir.

Solduğunda bile altın sarısı rengini kaybetmeyen altın otu, yüksek P vitamini içerir.

Altın otu faydaları

Eklem ağrılarını dindirmesi ile bilinen altın otunun faydaları şunlardır:

Altın otunun içinde ki C ve P vitamini, vücudu dipçik gibi yapar.

Romatizma, kireçlenme, eklem ve kas ağrısı şikayetlerini sona erdirmede etkilidir.

İltihaplı yaralara altın çiçeği yağı ile pansuman yapılırsa tedavi eder.

Adet söktürücü özelliği bulunur.

Vücutta yağ yakımını hızlandırarak kilo verme sürecini destekler.

Mide ekşimesi, mide yanması ve gastrit gibi sorunları giderir.

Safra kesesi ve böbrek sağlığını koruyarak kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur.

Altın otu çayı:

Altın otunun çayını bir bardak sıcak suyunun içerisine 3-4 dal altın otu çiçeği atıp 10-15 dakika demleyerek hazırlayabilirsiniz.

*Hamile, alerjen, şeker ve tansiyon hastalarına önerilmez.