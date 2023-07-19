Altındaki numaraya bakın! Damacana suyunuz sağlıklı mı? O rakamlar gösteriyor... Vücudun temel besini su, herkesin hassas noktası. Evlerde içilen suların büyük bir kısmı ise damacana oluyor. Ancak damacana akıllarda soru işareti oluşturuyor. Peki, damacana su sağlıklı mı? Zararları neler? Mercek altına aldık.

Ülkemizde evlerde en çok tercih edilen su, damacana olarak satılanlar oluyor.

"Sucu" kültürünün oldukça yaygın olduğu mahallelerde bir telefonda 19 litrelik damacana kapınıza geliyor.

Susuz yaşamın mümkün olmadığı gibi içilen suyun sağlıklı olması da önemli bir konu.

Vücudumuzun hammaddesi olan suyu temiz ve zararlı bakterilerden arınmış şekilde tüketmek gerekiyor. Bu noktada, "damacana sağlık mı" sorusu akılları kurcalıyor. Özellikle son dönemde, damacana sular hakkında ortaya çıkan bilgiler vatandaşı endişelendiriyor.

Damacanaların plastikten olması ve bekletildiği koşullara bakıldığında, iyi bir seçim yapmak gerekiyor.

Peki, damacana su içmek sağlıklı mı? Damacana suyun zararları nelerdir? Damacana gerçekten sağlıksız mı? Sizler için araştırdık.

Damacana sorunsalı

Damacana suyu belirli bir arıtma sürecinden geçirilmekte ve çeşitli mineraller ilave edilmektedir. Yani, damacana sular da arıtma sürecinden geçmiş ve sonrasında ambalajlanmış sudur.

Satın alma konusunda pratik ve ekonomik görünse de, uzun vadede sağlığa zarar verebilir.

Suyun PH'ı, üretici firması, emniyet bantları, son kullanma tarihi gibi etiketlerin uygunluğu mutlaka kontrol edilmelidir.

Plastik damacanalarda kullanılan BPA (Bisphenol-A) sağlık açısından büyük tartışmalar neden olan, zararlı olduğu bilimsel olarak ispatlanmış bir kimyasal maddedir. Tedirginliği büyük sebebi bu maddeden kaynaklanır.

BPA içeren bir kapta bulunan yiyecek veya içecek belirli bir süre sonra yavaş yavaş bu maddeye maruz kalmaya başlamaktadır.

İster cam isterse plastik ambalajda olsun; damacana suyun ömrü, taşınma koşulları, üretim koşullarının belirsizliği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Altındaki numaraya dikkat

Şişelerin tabanında üçgen şeklindeki geri dönüşüm ambleminin içine yazılan bu numaralar, o ambalajın ne tür bir hammadde kullanılarak yapıldığını gösterir.

1 numara --> PET veya PETE (polyethylene terephtalate)

2 numara --> HDPE (high density poly ethylene)

3 numara --> PVC (poly vinyl chloride)

4 numara --> LDPE (low density polyethylene)

5 numara --> PP (polypropolene)

6 numara --> PS (polystyrene)

7 numara --> Diğer (yukarıdaki sınıflamaya girmeyen diğer plastik türlerinin genel sınıflaması).