Altından bile değerli! Elinde olan ihya olur.. İşte dünyanın en değerli madeni.. Altından bile değerli bir maden olduğunu biliyor musunuz? Muhtemelen cevabını zhayır olacaktır. İşte altından bile değerli o maden..

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Dünyanın en değerli madeni olarak birçok kişi altını bilsede aslında gerçek öyle değil.

Çünkü altında daha değerli bir maden daha var. Kimse bu madenin değerini bilmiyor. Üstelik bu maden altından yaklaşık 10 kat daha değerli.

En değerli maden deyince insanların aklına genellikle altın ve elmas gelmektedir. Fakat öyle bir maden var ki fiyatını duyan çok oluyor.

Altından on kat değerli

Dünyanın en değerli madeni olan 'Rodyum' pek bilinmesede dünyanın en değerli madeni olma özelliğine sahip.

Nadir bulunan bir maden olan 'Rodyum' genellikle Güney Afrika ve Rusya’da üretilmektedir. Yılda üretilen 'Rodyum' miktarı yaklaşık 16 tondur. Dünya üzerindeki Rodyum rezervinin ise 3 bin ton olduğu tahmin ediliyor.

Rodyumun ons fiyatı 10.300 dolar deviyelerinde işlem görmektedir. Rodyumun değerini duyanlar ise direk "Rodyum neden çok değerli?" sorusunu yanıt aramaya başlıyor.

Rodyum neden çok değerli?

Rodyumu en kıymetli maden yapan özellikler arasında oksijen ile reaksiyona girmemesi yer almaktadır. Bu özellik rodyumun değerli olmasını sağlıyor.

Rodyumun 1965 santigrat gibi yüksek derecede eriyor olması platin, paladyum, osmiyum, iridyum ve rutenyum gibi platin grubu metalleri arasında bulunmasını sağlar.

Çok yönlü bir maden olan rodyum arabalarda, uçaklarda ve elektrik kontaklarında kullanılabilmektedir.