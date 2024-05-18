Altından bin kat daha değerli: 1 gramı bile bulanı zengin ediyor... Nadir bulunan bu madde, altından bin kat daha değerli ve bulanın hayatını değiştiriyor. Sadece 1 gramı bile zengin olmaya yetiyor.

ensonhaber.com

Dünya üzerinde birçok madde ve maden bulunuyor ve her biri kendine özgü bir değere sahip.

Ancak, nadir ve ender bulunan bazı maddeler, hem fiyatları hem de kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor.

Bu nadir maddeler, genellikle endüstriyel üretimde ve yüksek teknolojide kullanılıyor.

Özellikle elektronik cihazlardan tıbbi ekipmanlara kadar birçok alanda kullanılan bu maddeler, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda.

Özellikle bu maddenin 1 gramı bile zengin olmak için yeterli.

1 gramı bile zengin olmaya yeter

1950 yılında keşfedilmiş olan Kaliforniyum 252’nin herhangi bir pratik kullanım alanı bulunmuyor.

Ancak nadir bulunan bu maddenin 1 gramı tamı tamına 27 milyon dolar.

Çünkü, atomik numarası 98 olan kaliforniyum, nükleer reaktörlerin yakıtında ve nükleer silahların yapımında kullanılabilecek potansiyele sahip.