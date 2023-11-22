Altını olan yandı! Uzman isim tarih vererek uyardı: Hazır olun Önde gelen bir altın ve para piyasaları uzmanı olan İslam Memiş, gelecek haftaya dair çarpıcı uyarılarda bulunarak yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ensonhaber.com

Altın ve para piyasası uzmanlarında önde gelen isimlerden biri olan İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli uyarıda bulundu.

Memiş, yaklaşan dönemin getirebileceği potansiyel risklere vurgu yaparak yatırımcıları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Önümüzdeki haftaya işaret ederek, altın piyasalarında olası oynaklık ve risklere dikkat çeken Memiş, “Ona göre hazırlığınızı yapın” sözleriyle öneride bulundu.

Geri çekilme yaşanacak!

İslam Memiş, ons altın için, “Ons altın şu anda 1.968 dolar seviyesinde. Geçen hafta hızlı yükselişler vardı. Bu hafta bir geri çekilme göreceğiz. Özellikle ons altın tarafından. İlk önce 1.965, devamında 1.957 dolar destek seviyelerini takip edeceğim.” dedi.

Gram altın için de uyarıda bulunan Memiş, “Ona göre hazırlığınızı yapın” ifadelerini kullandı.