Amenerrasulü Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı.. Amenerrasulü duasının faziletleri nelerdir? Bakara Suresinin son iki ayeti olan Amenerrasulü duasının fazileti nelerdir? İşte Amenerrasulü hakkında merak edilenler..

Amenerrasulü duasını okumak insana büyük bir huzur vermektedir. Bu sebeple Amenerrasulü huzur veren dualar arasında bulunuyor.

Amenerrasulü suresi yatsı namazlarının ardından okunan ve müslümanlar için önemli bir yere sahip dualar arasındadır.

Amenerrasulü, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden oluşmaktadır. Bu dua Bakara suresinde yer alan son iki ayettir.

Bu yazımızda Amenerrasulü'nün Türkçe okunuşu, Türkçe meali ve Arapça okunuşunu sizler için derledik. İşte Amenerrasulü'nün meali, tefsiri ve faziletleri..

Amenerrasulü'nün Türkçe okunuşu

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

Amenerrasulü Türkçe anlamı

Amenerrasulü'nün Türkçe anlamı aşağıdaki şekildedir;

" Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

Amenerrasulü Arapça okunuşu