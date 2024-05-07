Amors çekim nedir, nasıl çekilir? Amors çekim açısı

Dizi, film, sinema çekimlerinde oldukça popüler olan bir kamera açısı da amors çekimdir.
Amors çekim halk arasında pek bilinmese de, izlediğimiz yapımlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır.
Oyuncuların kamerada amors açıda durması ile gerçekleşen amors çekim nedir ve nasıl çekilir merak ediliyor.
İşte amors çekim ve detayları...
Amor çekim nedir
Amors, diyaloglu olan sahnelerde kullanılan çekim tekniğidir.
Kameranın oyuncunun arka omuz hizasından diğer oyuncuyu kadrajın büyük bölümüne alarak yapılan çekim tekniğidir.
Diyalog sırası değiştikçe kameranın da yeri ve gösterdiği oyuncu değişir.
Amor çekim nasıl yapılır
Aks çizgisine dikkat etmek ve 180 kuralını bozmadan aynı omuzdan çekmek amors çekimin kuralıdır.
Diyalog sırasında bir oyuncunun omuz arkasından çekilir.
İşte birkaç örnek...