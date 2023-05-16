Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi Basketbol Süper Ligi'nin erteleme maçı olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko derbisi için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'e konuk olacak. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği maçın detayları da belli oldu. İşte maçın detayları...

Basketbol Süper Ligi 27. haftanın erteleme maçı olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşılaşması için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında karşılaştığı Anadolu Efes maçını 93-90’lık skorla kazanmıştı. Anadolu Efes, ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 20 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Ligde 4. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 22 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Ligde 2. sırada yer alıyor. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen derbi için geri sayım başladı. Karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes - Fenerbahçe karşılaşması bugün saat 19:00'da başlayacak. Maç, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.