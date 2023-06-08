Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi yarı final! Basketbol Süper Ligi yar final turunun 4. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Basketbol tutkunları tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Bu turun 4. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e konuk olacak. Yarı final turunun ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 108-66 mağlup etti. Böylece ilk maçın galibi Fenerbahçe Beko oldu. Ardından ikinci maçta kıyasıya mücadele gerçekleşti. Ancak Fenerbahçe iç sahada Anadolu Efes'e 90-92'lik skorla yenildi. Geçtiğimiz gün üçüncü kez karşı kaşıya gelen Anadolu Efes ve Fenerbahçe maçı, Anadolu Efes lehine sonuçlandı. İki takımdan 3 galibiyete ulaşan adını finale yazdıracak. Anadolu Efes'in bu maçta galip gelmesi durumunda finale yükselecek. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. İşte maçın detayları... Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 9 Haziran 2023 Cuma günü (yarın) saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.