Anadolu Efes - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi Final! Basketbol Süper Ligi'nde final karşılaşması için nefesler tutuldu. Final maçında Anadolu Efes, Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin detayları araştırılmaya başladı. İşte Anadolu Efes - Karşıyaka maçına dair detaylar...

Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı başlıyor. Anadolu Efes kendi sahasında Karşıyaka'yı ağırlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak. Şampiyonluk için iki takım da mutlak galibiyet için mücadele edecek. Ligi 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes, yarı finalde geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe’yi eleyerek finale çıktı. Ligi 4. Sırada bitiren Pınar Karşıyaka ise, play-off turunda Bursaspor ve Türk Telekom’u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı. Basketbol Süper Ligi final karşılaşması için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele için geri sayım başladı. Peki Anadolu Efes - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar... Anadolu Efes - Karşıyaka maçı ne zaman? Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Karşıyaka maçı 13 Haziran 2023 Salı (yarın) saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.