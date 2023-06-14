Anadolu Efes - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi Final Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes ve Karşıyaka ikinci maçına çıkacak. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala maçın detayları belli oldu. İşte Anadolu Efes - Karşıyaka maçının detayları...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Karşıyaka'yı ağırlayacak. Ligde normal sezonu 3. tamamlayan Anadolu Efes, yarın final turunda son şampiyon Fenerbahçe’yi eleyerek finale yükseldi. Ligde normal sezonu 4. Tamamlayan Pınar Karşıyaka ise yarı finalde Türk Telekom ile eşleşti. Rakibini saf dışı bırakan Karşıyaka adını finale yazdırdı. Dün akşam Anadolu Efes - Karşıyaka final maçının ilki gerçekleşti. Anadolu Efes, Karşıyaka’yı 82-78 mağlup etti. Final turunun ikinci maçına kısa bir zaman kala araştırmalar hız kazandı. Peki Anadolu Efes - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Anadolu Efes - Karşıyaka maçı ne zaman? Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Karşıyaka maçı 15 Haziran 2023 Perşembe günü (yarın) saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.