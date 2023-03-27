Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 31. hafta! EuroLeague'in 31. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

THY EuroLeague 31. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Topladığı 28 puanla 12. sırada yer alıyor. Konuk ekip Olimpia Milano ise EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Topladığı 28 puanla 10. sırada yer alıyor. EuroLeague'in kritik maçı için geri sayım başladı. Peki Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Anadolu Efes - Milano maçı ne zaman? EuroLeague'deki Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı 28 Mart Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Maç, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.