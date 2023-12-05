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Anadolu Efes - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 12. hafta!

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 12. hafta! THY EuroLeague’in 12. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Panathinaikos’u ağırlayacak. Zorlu müsabaka için geri sayım başladı. İşte maçın detayları...