Anadolu Efes - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 12. hafta!
ensonhaber.com

THY EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında eski koçu Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos'u ağırlamaya hazırlanıyor.

Lacivert beyazlılar, play-off umutlarını sürdürmek adına bu karşılaşmada mutlak galibiyet arayacak.

Bu akşam oynanacak olan Anadolu Efes - Panathinaikos mücadelesi, THY EuroLeague'deki taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

Basketbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın saati ve yayın kanalı…

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Panathinaikos maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE