Anadolu Efes - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 12. hafta!

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THY EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor.
Temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında eski koçu Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos'u ağırlamaya hazırlanıyor.
Lacivert beyazlılar, play-off umutlarını sürdürmek adına bu karşılaşmada mutlak galibiyet arayacak.
Bu akşam oynanacak olan Anadolu Efes - Panathinaikos mücadelesi, THY EuroLeague'deki taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.
Basketbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın saati ve yayın kanalı…
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Panathinaikos maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.