Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Valencia Basket'i ağırlayacak. İşte maçın detayları..

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Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 4. maçında İspanyol ekibi Valencia Basket'i konuk edecek.

Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 yenilgi aldı.

Temsilcimiz tek galibiyetini Fransız ekibi Asvel Lyon'u yenerek elde etti. Anadolu Efes, Barcelona ve Real Madrid karşısında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Basketbolseverler Anadolu Efes - Valencia Basket maçının ne zaman oynanayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın bilgileri..

Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman?

Anadolu Efes - Valencia Basket maçı 20 Ekim Cuma günü saat 20:30'da başlayacak. Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.