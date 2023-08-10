Anadolujet çöktü mü, neden açılmıyor? Biletler 9 dolara indi! Ne zaman düzelecek? AnadoluJet, 9 dolar+vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışı seferleri düzenleyeceğini açıkladı. Bilet almak isteyen vatandaşlar, siteye giriş sağlayamıyor. Peki, AnadoluJet çöktü mü? Ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Seyahat tutkunlarına müjde... AnadoluJet yurt dışı seferlerini 9 Dolar+vergiler seviyesine indirdi. 10-12 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak olan biletlerle 24 Eylül 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında uçuş gerçekleştirilebilecek. Kampanya büyük ilgi görürken siteye giriş sorunu yaşanıyor. Siteye girmek isteyen vatandaşlar "Bu siteye ulaşılamıyor" hatasıyla karşılaşıyor. Peki, AnadoluJet internet sitesi çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte AnadoluJet 9 dolar bilet kampanyası son durum... AnadoluJet ne zaman açılacak? AnadoluJet resmi sitesi yaşanan yoğunluk nedeniyle çöktü. Siteye erişim sağlanamazken, henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun kısa sürede giderilmesi bekleniyor.