Android ve iOS telefonlarda deprem uyarı sistemini nasıl aktif hale getirilir? Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından telefonlarda yer alan deprem uyarı sistemi merak konusu oldu. Android ve iOS telefonlarda deprem uyarı sistemini açmayı adım adım anlattık.

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Son deprem olayları, insanların doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olma ihtiyacını ortaya çıkardı.

Google'ın geliştirdiği deprem uyarı sistemi, bu bağlamda kullanıcıları anlık olarak bilgilendirerek deprem anında zaman kazanmalarına yardımcı oluyor.

Deprem uyarı sistemi, Android ve iOS telefonlarda ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Sistem, dünya genelinde meydana gelen depremleri algılayarak kullanıcılara anında uyarılar gönderiyor.

Bu sayede insanlar, deprem anında hızla güvenli bir konuma geçebilir veya gerekli önlemleri alabilirler.

Özellikle Gemlik'te yaşanan son 5.1 büyüklüğündeki deprem olayı, Google'ın deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığı konusunda insanların merakını artırdı.

Biz de sizler için adım adım anlattık.

Android telefonlarda deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir?

Deprem uyarı sistemi, telefonun “konum” ayarlarından aktif hale getiriliyor. Ancak bu uygulama, her depremi algılayacağına dair kesin bir taahhüt vermiyor. Kullanıcıları, yakın çevrelerindeki 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde uyarabiliyor.

Bu sistemi kullanabilmek için hem veri bağlantısının hem de kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.

Ayarlar menüsüne gidin.

Konum-Gelişmiş-Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek sistemi açabilirsiniz.

iOS telefonlarda deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir?

iPhone kullanıcısıysanız deprem uyarı sistemini açmak için;

Ayarlar bölümüne gidin.

Acil durum seçeneğine basın.

Deprem uyarıları sayfasından “uyarıları aç” seçeneğini aktif edin.

Deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

Google'ın deprem uyarı sistemi, hareket sensörleri ve konum verilerini kullanarak deprem dalgalarını algılar ve belirli bir büyüklük eşiği üzerindeki depremleri tespit ederek kullanıcılara anlık olarak uyarı gönderir.

Kısaca şu şekilde çalışır;

Deprem algılama: Hareket sensörleri, dünya genelindeki deprem dalgalarını izler. Bu sensörler, cihazlardan gelen hareket verilerini sürekli olarak gözlemleyerek deprem aktivitesini algılar.

Veri analizi: Algılanan hareket verileri, özel bir algoritma tarafından sürekli olarak analiz edilir. Bu analizle depremin büyüklüğü, derinliği ve etkilenebilecek bölgeler hakkında bilgi elde edilir.

Kullanıcı uyarısı: Belirli bir büyüklük eşiği üzerindeki depremler tespit edildiğinde, konum ayarlarına göre etkilenen kullanıcılara hızlı bir şekilde uyarı gönderilir. Bu uyarı, depremin büyüklüğü ve etkilediği alan hakkında temel bilgiler içerir ve kullanıcıların gerekli güvenlik önlemlerini almasına veya güvenli bir alana geçmesine yardımcı olur.