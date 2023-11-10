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ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2023! 10 Kasım Cuma Anıtkabir açık mı, kaçta kapanacak?

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2023! 10 Kasım Cuma Anıtkabir açık mı, kaçta kapanacak? 10 Kasım'da Ata'yı ziyaret etmek isteyenler, Ankara yollarına düştü. Anıtkabir ziyaret saatleri de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, 10 Kasım Cuma Anıtkabir açık mı, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...