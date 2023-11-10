ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2023! 10 Kasım Cuma Anıtkabir açık mı, kaçta kapanacak?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümü...
Anıtkabir ise her sene Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım tarihinde ziyaretçi akınını uğruyor.
Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün kabrini görmek isteyenler, ziyaret saatlerine ilişkin detayları sorguluyor.
Vatandaşlar "Anıtkabir kaça kadar açık 2023?, Anıtkabir açılış kapanış saatleri", gibi sorulara yanıt arıyor.
Peki 10 Kasım 2023 Anıtkabir açık mı, saat kaça kadar? İşte ziyaretçi kabul saatleri...
10 Kasım Anıtkabir açık mı?
10 Kasım'da Anıtkabir sabah saat 09.00’da açılacak ve akşam da saat 22.00’da kapanacaktır.
Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan duyuruda;
"Anıtkabir, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün vefatının 85’inci yıldönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’e kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.
Anıtkabir ziyaret saatleri 2023
01 Şubat - 14 Mayıs
09:00 - 16:30
15 Mayıs - 31 Ekim
09:00 - 17:00
01 Kasım - 31 Ocak
09:00 - 16:00