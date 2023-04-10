Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçeleri kapsıyor? Ankara seçim bölgeleri hangileri? Seçimlere kısa bir süre kala 'Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçeleri kapsıyor' sorusu gündeme geldi. Peki, Ankara'nın seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte detaylar..

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için geri sayıma başladı. Seçime kısa bir süre partiler Milletvekili listelerini açıklamaya başladı. Listelerin açıklanmaya başlamasının ardından Ankara'da yer alan 3 seçim bölgesinin nereler olduğu merak edilmeye başladı. 2021 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre yapılan tespitler neticesinde Ankara 5,747,325'lik nüfusuyla 36 milletvekili çıkarabilmektedir. Yüksek Seçim Kurulu'nun 26 Şubat 2011 tarihli kararına göre çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan bölgeler bir seçim bölgesi sayılır. Bu sebeple Ankara 3 bölgeye ayrılmıştır. Peki, Ankara'nın seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte Ankara seçim bölgeleri.. Ankara 1. Bölge Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar Ankara 2. Bölge Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar Ankara 3. Bölge Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle