Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçeleri kapsıyor? Ankara seçim bölgeleri hangileri?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için geri sayıma başladı.
Seçime kısa bir süre partiler Milletvekili listelerini açıklamaya başladı. Listelerin açıklanmaya başlamasının ardından Ankara'da yer alan 3 seçim bölgesinin nereler olduğu merak edilmeye başladı.
2021 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre yapılan tespitler neticesinde Ankara 5,747,325'lik nüfusuyla 36 milletvekili çıkarabilmektedir.
Yüksek Seçim Kurulu'nun 26 Şubat 2011 tarihli kararına göre çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan bölgeler bir seçim bölgesi sayılır. Bu sebeple Ankara 3 bölgeye ayrılmıştır.
Peki, Ankara'nın seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte Ankara seçim bölgeleri..
Ankara 1. Bölge
Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar
Ankara 2. Bölge
Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar
Ankara 3. Bölge
Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle