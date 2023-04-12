Ankara AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ne zaman açılacak? İşte sefer saatleri ve durakları Üç istasyondan oluşan Ankara AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı için geri sayım başladı. Peki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ne zaman, saat kaçta açılanacak? İşte güzergahları…

Bir süredir testlerin yapıldığı Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı için geri sayım başladı. 600 bin yolcu kapasiteli Gar istasyonu aracılığı ile yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma yapılabilecek. Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına geçiş yapılabilecek. Ankara’da 3 istasyondan oluşan metro hattı sayesinde Ankaralılar, Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız gidebilecek. Peki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı güzergahları... AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı' 12 Nisan bugün) 2023 tarihinde açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan açılış töreni saat 14.00'de başlayacak. Güzergahlar