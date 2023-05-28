ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Ankara cumhurbaşkanlığı ikinci tur oy oranları 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların kapanmasıyla gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Başkent Ankara'da kimin önde olduğu ve oy oranları merak ediliyor. İşte Ankara cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları...

Türkiye bugün ikinci defa seçim için sandık başına geçti. Oy kullanma işlemleri saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleşti.

17:00'de sandıkların kapanmasıyla gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın gözü seçim sonuçlarında.

60 milyondan fazla seçmen bugün cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yaptı.

Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği illerden biri de Ankara oldu. Başkentte alınan oy oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Arama motorlarında "Ankara'da kim önde? Ankara cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi oy oranları" soruları araştırılıyor. İşte oy oranları...

Ankara ikinci tur seçim sonuçları

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ve oy oranları şu şekilde:

Açılan sandık: %28.43

Recep Tayyip Erdoğan: 543.607 oy %56.57

Kemal Kılıçdaroğlu: 417.343 oy %43.43

Sandıklar açıldıkça haberimiz güncellenecektir.

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