Ankara Sivas hızlı treni ücretsiz mi olacak? Erdoğan duyurdu: Ankara Sivas hızlı tren ne zamana dek ücretsiz? Ankara Sivas hızlı tren hakkındaki detaylar merak ediliyor. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının ilk seferi bugün gerçekleşti. Seyahat süresini 2 saate indireceği bilinen tren ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki Ankara Sivas hızlı treni ücretsiz mi olacak?

İlgiyle takip edilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı bugün ilk seferini yaptı. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı seyahat imkanına kavuşturmuş olan tren hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyuru geldi.

Ankara Sivas hızlı treni ücretsiz mi?

Ankara ve Sivas arasındaki mesafeyi 2 saate indirdiği bilinen Ankara-Sivas Hızlı treni ilk seferi için hareket etti. Hızlı trenin başkentten yola çıkması ile birlikte trenin bir süre ücretsiz olduğu duyurusu geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattının 2023 Mayıs ayı sonuna dek ücretsiz olduğunu duyurdu.

Ankara Sivas hızlı treninde kaç istasyon var?

405 kilometrelik tren hattında 8 istasyon bulunuyor. Bunlar Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas istasyonları oldu.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattında toplamda 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük yer almakta. Ülkenin en yüksek ayağına sahip demir yolu viyadüğü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa edildi.