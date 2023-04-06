Ankara-Sivas YHT açıldı mı, kaç dakika sürecek? Sivaslılara müjde! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılacağı tarihi açıkladı. Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği "Ankara-Sivas YHT ne zaman açılacak" belli oldu.

2008 yılında inşasına başlanan Ankara-Sivas YHT güzargahında sona yaklaşıldı. Binlerce vatandaşın seyahat etmeyi beklediği hatta son durum netleşti. 400 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas Hızlı tren hattımız Edirne’den Kars’a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olacak. 1,4 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 400 kilometreye düşürecek. İstanbul-Sivas arası 6 saate, Ankara-Sivas arası 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. Ankara-Sivas hattında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon var. Peki, Ankara-Sivas YHT ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, hattın 2023 yılı Nisan ayında açılacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılışımızı Ramazan Bayramı ertesinde yapmak için yoğun bir mücadele veriyoruz. Ankara-Sivas YHT hattı Ramazan Bayramı'ndan sonra açılışını yapacağız. Bayramdan sonra Sivaslı bir kardeşimiz İstanbul'daki evine hızlı trenle kesintisiz ulaşmış olacak." dedi.