Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları 2023: Bilet ücreti, süresi, duraklar ve sefer saatleri Milyonların ulaşımını kolaylaştıracak olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, açıldı. Bu kapsamda yolcular bilet ücreti, yolculuk süresi, güzergahlar ve sefer saatlerini araştırıyor. İşte YHT hattına ilişkin bilgiler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'ye hizmette yeni bir adım daha atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, milyonların dört gözle beklediği hattı tamamladı. Ankara Sivas hızlı tren hattı 26 Nisan 2023 Çarşamba günü itibariyle açıldı. Hattın hizmete girmesiyle Ankara Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek. İki şehir arasında işleyecek tren 8 istasyondan geçerek yolcu alıp indirebilecek. YHT hattını kullanacak olan yolcular, bilet fiyatı ve süresine ilişkin detayları sorguluyor. Peki, Ankara Sivas hızlı tren fiyatları ne kadar? Ankara Sivas hızlı trenle kaç dakika? YHT Ankara Sivas hızlı treni hangi şehir ve istasyonlardan geçecek? İşte detaylar… Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları 2023 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas yüksek hızlı treninin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun" dedi. Ankara Sivas hızlı trenin bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Mayıs sonunda netleşmesi bekleniyor. Ankara-Sivas YHT kaç dakika? Normalde 6-7 saat süren Ankara -Sivas arası mesafe 2 saate düşecek. Saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edilen YHT hattı ile Ankara Yozgat arası da 1 saate inecek. Ankara-Sivas YHT durakları Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde Elmadağ,

Kırıkkale,

Yerköy,

Yozgat,

Sorgun,

Akdağmadeni,

Yıldızeli ve

Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak.