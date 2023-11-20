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Ankara'da büyük kesinti! Elektrikler o saatlerde olmayacak

Ankara'da büyük kesinti! Elektrikler o saatlerde olmayacak Ankara'da yaşayan vatandaşlar için BAŞKENT, elektrik kesintilerini günlük olarak yayınlıyor. İlçe ilçe yayınlanan elektrik kesintileri sayesinde de, Ankaralı vatandaşlar önlemlerini alabiliyor. Peki, Ankara'da elektrik kesintisi olacak mı?