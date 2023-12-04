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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 4 Aralık ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 4 Aralık ASKİ su kesinti listesi Ankara'da yaşayan vatandaşlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından duyurulan su kesintisi programlarını araştırıyor. İşte 4 Aralık ASKİ su kesinti listesi