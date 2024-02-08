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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelerde oturanlar dikkat! İşte 8 Şubat ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelerde oturanlar dikkat! İşte 8 Şubat ASKİ su kesinti listesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 8 Şubat tarihinde uygulanacak su kesintisi programını duyurarak vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor.