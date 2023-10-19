Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 19 Ekim ASKİ su kesinti listesi ASKİ tarafından su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. Vatandaşlar, arama motorlarında etkilenecek bölgeleri araştırıyor. İşte 19 Ekim ASKİ su kesinti listesi..

ensonhaber.com Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara şehrinin bazı bölgelerinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Su kesintisi haberiyle birlikte, Ankara'da yaşayan vatandaşlar, önlemlerini almak istiyor. Suların ne zaman geleceği konusunda ve hangi bölgelerde su kesintisi yaşandığına dair bilgi almak için arama motorlarında araştırmalara başladılar. İşte 19 Ekim Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler... Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA