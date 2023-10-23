Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 23 Ekim ASKİ su kesinti listesi
ensonhaber.com

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara şehrinin bazı bölgelerinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Su kesintisi haberiyle birlikte, Ankara'da yaşayan vatandaşlar, önlemlerini almak istiyor.

Suların ne zaman geleceği konusunda ve hangi bölgelerde su kesintisi yaşandığına dair bilgi almak için arama motorlarında araştırmalara başladılar.

İşte 23 Ekim Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA