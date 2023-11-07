Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 7 Kasım ASKİ su kesinti listesi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara şehrinin belirli bölgelerinde meydana gelen bir arıza nedeniyle su kesintisinin yaşanacağını duyurdu.
Bu haberle birlikte, Ankara'da ikamet eden vatandaşlar, olası sıkıntıları önlemek ve su kesintisine karşı hazırlıklı olmak için tedbirler almaya başladı.
Su kesintisi bilgilerine ulaşmak ve suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinden araştırmalar yaparak güncel bilgilere erişmeye çalışıyorlar.
Peki Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeler hangileri? Ankara'da sular ne zaman gelecek?
İşte 7 Kasım Ankara su kesinti listesi...
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.