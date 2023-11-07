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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 7 Kasım ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 7 Kasım ASKİ su kesinti listesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara'da uygulanacak su kesintisi programını duyurarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlar mağdur olmamak için su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor.