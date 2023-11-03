Ankara'da büyük su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 3 Kasım ASKİ su kesinti listesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım tarihinde bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacak. Vatandaşlar arama motorlarında “Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?” sorusuna yanıt arıyor.

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Ankara'da yaşanacak olan su kesintisi ile ilgili resmi bilgiler ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi, ASKİ tarafından düzenli bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlandı.

Su kesintisinin hangi bölgeleri etkileyeceği ve ne kadar süreceği ile ilgili detaylı bilgiler ASKİ tarafından resmi olarak açıklandı.

Su kesintisi sırasında etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar, önlem alabilmek için arama motorlarında araştırmalar yapıyor.

İşte Ankara’da su kesintisi yaşanacak bölgeler…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA