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Ankara'da elektrik kesintisi olacak mı, hangi ilçelerde? İşte detaylar

Ankara'da elektrik kesintisi olacak mı, hangi ilçelerde? İşte detaylar Ankara'da yaşayan vatandaşlar için BAŞKENT, elektrik kesintilerini günlük olarak yayınlıyor. İlçe ilçe yayınlanan elektrik kesintileri sayesinde de, Ankaralı vatandaşlar önlemlerini alabiliyor. Peki, Ankara'da elektrik kesintisi olacak mı?