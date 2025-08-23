Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Ağustos 2025 Ankara elektrik kesintisi listesi Başkent Edaş Ankara'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte yanıtı...