Abone ol: Google News

Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Ağustos 2025 Ankara elektrik kesintisi listesi

Başkent Edaş Ankara'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte yanıtı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 13:34
Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Ağustos 2025 Ankara elektrik kesintisi listesi

Ankara elektrik dağıtım şirketlerinden Başkent Edaş, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağdur olmamak istiyor. 

Başkent Edaş, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı.

Peki, Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 23 Ağustos Cumartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.. .

Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

Başkent Edaş'ın internet sitesinde yer alan Elektrik Kesintisi Sorgulama bölümünden adresinizi sorgulayarak elektriki kesintisi olup olmayacağını öğrenebilirsiniz. 

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Bilgi Haberleri