Ankaragücü Başkanı Faruk Koca yumruk attı! Halil Umut Meler’in son hali pes dedirtti

Türkiye Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından olaylı anlar yaşandı.
Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı.
Maçın 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından yaşanan olayda, Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruk attığı görüldü.
Hakem Meler, Koca'nın saldırısı sonucunda darbe alarak yere düştü. Güvenlik güçleri hemen Meler'in etrafını sardı.
Hakem Halil Umut Meler ise aldığı darbenin ardından tedavi edildi ve yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.
Saldırı sonrası görüntüsü şoke etti
Maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın yumruk attığı Halil Umut Meler’in son hali görenleri şoke etti.
Meler’in sol gözünün morarıp şiştiği kameralara yansıdı.