Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de yeni sezonun heyecanı yaşanırken, Fenerbahçe İsmail Kartal yönetimindeki ilk iki maçını galibiyetle tamamladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de başarılı sonuçlar elde eden sarı-lacivertli ekip, bu olumlu gidişi sürdürmeyi amaçlıyor.
Sezonun ilk haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci haftada ise deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 yenerek 6 puana ulaştı.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertliler, bu önemli mücadeleden galibiyetle ayrılarak 3'de 3 yapmayı hedefliyor.
Karşılaşmaya saatler kala detaylar merak konusu oldu. Peki Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Eryaman Stadı'nda oynanacak olan Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 3 Eylül Pazar günü (bugün) saat 21:45'te başlayacak. Maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
Muhtemel 11’ler
Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Mert, Mujakic, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan, Cephas, Sowe.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.