Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ankaragücü ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte kritik maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki takım içinde büyük önem taşıyan maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Ankaragücü'nün düşme potasından uzaklaşmak için mücadele edeceği maçta Galatasaray ise şampiyonluk için sahaya çıkacak. Galatasaray deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü'nü mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı (yarın) günü saat 20.00'de oynanacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.