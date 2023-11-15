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Ankara'nın o ilçeleri karanlıkta kalacak...

Ankara'nın o ilçeleri karanlıkta kalacak... Ankara'da yaşayan vatandaşlar için BAŞKENT, elektrik kesintilerini günlük olarak yayınlıyor. İlçe ilçe yayınlanan elektrik kesintileri sayesinde de, Ankaralı vatandaşlar önlemlerini alabiliyor. Peki, Ankara'da elektrik kesintisi olacak mı?