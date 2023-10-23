Haberler



Bilgi



Ankara'nın o ilçelerinde elektrikler gece yarısına kadar yok!

Ankara'nın o ilçelerinde elektrikler gece yarısına kadar yok! Ankara'da yaşayan vatandaşlar için BAŞKENT, elektrik kesintilerini günlük olarak yayınlıyor. İlçe ilçe yayınlanan elektrik kesintileri sayesinde de, Ankaralı vatandaşlar önlemlerini alabiliyor. Peki, Ankara'da elektrik kesintisi olacak mı?