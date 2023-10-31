Anksiyetenizle vedalaşın! 5 mucizevi besin hayatınızı değiştirecek... Korkular normal olsa da aşırı kaygı hali anksiyete olabilir. Tedavi edilmez veya destek alınmazsa yaşamı etkiler. Anksiyete yaş aralığına bakmaksızın herkesi etkileyebilir, yardım arayışı ve tedaviye hazır olmak önemlidir. Bu destekler dışında anksiyeteye olumlu yönde etkileri olan besinler de vardır. İşte o besinler yazımızda…

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Olabilecek şeyleri düşünerek korkmak ve vücudun oluşan bu strese karşı verdiği doğal tepkiye anksiyete diyebiliriz.

Anksiyete kaygı bozukluğu olarak da bilinmektedir. Hayatımızın her anında yaşadığımız genel olaylarda bile vücut endişeyi hisseder.

Bu tarz kaygılanma durumları kişiyi daha çok çalışmaya itebilir. Kişiye zarar vermeyen sıradan bir kaygı gelip geçici durumda olduğu için kişinin gündelik yaşamına etki etmez.

Ancak anksiyete bozukluğu yaşayan kişide korku ve kaygı kişinin her zaman hissettiği bir durum olur.

Bu durum kişi tarafından fazlasıyla yoğun şekilde hissedilir ve kişinin gündelik yaşamını ciddi şekilde etkiler.

Bu kaygılar kişinin yapacağı ve yaptığı her şeyi etkileyerek hayat kalitesini de düşürür. Eğer fark edilerek tedavi edilmezse kişiyi daha da kötü bir sürece sürükleyebilir.

Anksiyete bozukluğu belli yaş aralıklarında ortaya çıkmaz her yaş grubuna görülebilir. En yaygın duygusal bozukluktur.

6 ay kadar bir süreyi geçerek daha da uzun süre endişe duygunuz aynı yoğunlukta devam ediyorsa ve hatta arttığı da gözlemleniyorsa anksiyete bozukluğu hastalığına sahip olabilirsiniz.

Anksiyete bozukluğu çeşitleri

Fobi: Herhangi bir şeyden aşırı korkma durumudur.

Panik bozukluğu: Belli belirsiz herhangi bir zamanda tekrarlı durumda panik ataklar yaşamak.

Sosyal anksiyete bozukluğu:

İnsanlar tarafından yargılanma korkusu

Hastalık kaygısı bozukluğu:

Sağlık durumuyla ilgili sıklıkla yoğun endişeli davranışlara ve düşüncelere sahip olmak

Obsesif ve kompulsif bozukluk:

Bazı davranışlarda ve mantıksız düşüncelerde tekrarlara düşmek

Ayrılık korkusu:

Yaşam alanından ve bağ kurduğu kişilerden uzakta kalma korkusu.

Travma sonrası stres bozukluğu: Travmatik bir durum yaşandıktan sonra süreklilik haline gelen korku durumu.

Belirtiler nelerdir?

Anksiyete rahatsızlığı kişiden kişiye farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Kimileri zihni ve bedeni arasında bir bağ yokmuş gibi hisseder.

Anksiyetenin en yaygın belirtileri:

Hızlı nefes alma

Kalp hızının artması

Odaklanmada güçlük yaşamak

Huzursuzluk

Uykuya dalarken zorluk yaşamak

Baygınlık

Baş dönmesi

Kuru ağız

Nefes darlığı

Titreme ve sıcak basması durumu

Terlemek

Korkmak

Uyuşma ve karıncalanma

Anksiyete belirtileri kişiden kişiye farklı şekillerde ortaya çıkabilir bu yüzden birkaç madde üzerinden anksiyeteye sahip olup olmadığınızı anlamak zor olabilir.

Bu durumu yaşayıp yaşamadığınızı anlamak için kaygı ve anksiyete belirtilerinin bütün yollarını bilmek gerekir.

Nasıl tedavi edilir?

1) Yeterli ve düzenli uyku

2) Meditasyon

3) Sağlıklı diyet programı

4) Aktif olmak/ egzersiz yapmak

5) Alkol tüketmemek

6) Kafeinden mümkün oldukça uzak durmak

7) Sigarayı bırakmak

Yukarıda yazdığımız maddeler ile yaşam tarzınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Bu sayede kaygınızın hafiflediğini göreceksiz.

Anksiyete bozukluğuna iyi gelen mucizevi besinler

İlaç tedavisi ve psikoterapi anksiyete tedavisinde önemli role sahiptir. Bu seçeneklere ek olarak bazı gıdalar zihin üzerinde önemli etikiye sahiptir. İşte etkili beş mucizevi besin…

Somon:

Sağlık için somon oldukça önemli ve faydalı bir besindir. Beyin sağlığına önemli etkileri bulunur.

Papatya çayı:

Papatya birçok insanın bildiği gibi sinirlere ve uykusuzluk haline iyi gelir.

Sakinleştirici etkisi vardır ve bu anksiyete semptomlarına olumlu yönde etki eder.

Özellikle uyumadan 1 saate kadar önce papatya çayı tüketirseniz düzenli olarak etkilerini görebilirsiniz.

Bitter çikolata:

Beyne enerji veren bitter çikolata, duygusal anlamda da mutluluk vererek morali düzeltir.

Zerdeçal:

Strese karşı etkili olan zerdeçal beyin için çok faydalıdır. Depresyon belirtilerini de ortadan kaldırmaya destek olur.

Yeşil çay:

Beyni güçlendirerek kişinin daha enerjik olmasını ve üretken aktifliğe sahip olmasını sağlar.

Bu etkiler kadar beynin yaşlanma sürecini oldukça yavaşlatır.

Sağlıkla kalın!