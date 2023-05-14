ANLIK SEÇİM SONUÇLARI 2023 | CANLI Türkiye Geneli Açılan Sandık ve Oy Oranları 2023 SON DAKİKA! 14 Mayıs 2023 seçimleri anlık son dakika açılan sandık ve oy oranları ENSONHABER'de...

Türkiye'de nefesler tutuldu, seçim sonuçları netleşiyor.

Yüksek Seçim Kurulu, an itibarıyla yayın yasağını kaldırdı.

Kamuoyu, açılan sandık oranını anbean takip ediyor.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oyları sorgulanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan rekabetinde kim önde ve kim kazanacak merak ediliyor.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları sandıklar açıldıkça ortaya çıkıyor.

Seçim sonuçları ve oy oranlarını anlık ve canlı takip etmek isteyenler il il araştırma yapıyor.

13. Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimleri'nde son durum ve güncel rakamlar, canlı olarak ENSONHABER'de...

İL İL ANLIK SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 55,98

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 38,08

SİNAN OĞAN: 5,37

MUHARREM İNCE: 0.57

Açılan sandık yüzde 16,99