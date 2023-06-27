Anne babalar dikkat! Çikolatalı/kakaolu sütteki tehlike: Bakın o madde nelere sebep oluyor… Çocukların severek içtiği çikolatalı süt hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı. Tehlikeyi öğrenen anne babalar bir daha satın almayacak. İçerisinde bulunan o madde bakın nelere sebep oluyormuş…

Çocukların bayılarak tükettiği çikolatalı süt, ne yazık ki bilindiği gibi sağlıklı bir içecek değil. İçerisinde bulunan bir maddenin neler yapabileceğini duyunca çok şaşıracaksınız.

Yıllardır sağlıklı ve lezzetli bir alternatif olarak bilinen çikolatalı süt, son bilimsel çalışmalarla birlikte karanlık yüzünü gösterdi.

Araştırmaların ardından ortaya çıkan sonuçlar ebeveynleri şaşkına çevirdi. Çocukların favori içeceği bir daha satın alınmayacak.

Siz de çikolatalı süt alırken içindekiler kısmını mutlaka okuyun. Eğer içerisinde bu madde varsa sakın almayın.

İçerisinde bulunan bu şaşırtıcı madde, bakın nelere sebep oluyor!

Çikolatalı sütlere dikkat!

Hem çocukların hem de büyüklerin severek içtiği çikolatalı sütleri satın almadan önce dikkat edelim. İçerisinde bulunan karragenan bir kıvam arttırıcı. Bu madde bakın nelere sebep oluyor;

Karragenan ile yapılan fare deneylerinde diyabet hastalığı ortaya çıktığı görülmüş.

Vücutta inflamasyonu tetikliyor, kalp hastalıklarına, erken bunama ve Parkinson hastalığına yatkınlık oluşturuyor. Bu nedenle AB'de Karragenan kullanımı yasaklandı.

Bu sebeple iyi olduğunu bildiğiniz güzel bir süt ile evde kendi çikolatalı ya da kakaolu sütünüzü yapabilirsiniz.