Anneler günü bu pazar mı, ne zaman? 2023 Anneler Günü tarihi Biricik annesine hediye almak ve bu özel günü kutlamak isteyenler "2023 Anneler Günü" tarihini araştırıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? Anneler Günü ayın kaçında? İşte ayrıntılar...

Dünyanın en kutsal sevgisini yaşatan annelerimizi bir gün değil, her gün kutlamalara boğsak az..

Ancak formalite olarak Mayıs ayında "Anneler Günü" kutlanıyor. Bu özel günü kaçırmak istemeyenler, annelerine hediye arayışına çıkıyor.

Bu kapsamda Anneler Günü ne zaman sorusu gündemde yer aldı. Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı merak ediliyor.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Dünyada farklı günlerde kutlanan Anneler Günü, genellikle Mayıs ayının ikinci haftası kutlanıyor.

Peki, bu sene Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi pazar? İşte tarihi...

2023 Anneler Günü tarihi

Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

14 Mayıs Pazar günü bu yıl aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılacağı gün olacak.