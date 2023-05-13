Anneler Günü mesajları 2023 | Duygulu, en anlamlı ve özel Anneler Günü mesajları ve sözleri Anne ve anne adaylarının bu özel gününü kutlamak isteyenler, sevdikleriyle paylaşmak için "Anneler Günü mesajları" hakkında arama yapıyor. İşte 2023 en anlamı Anneler Günü kutlama sözleri...

Dünyada her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü bu yıl 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Seçimin dahi gölgeleyemediği Anneler Günü'nde sevdiklerine mesaj atmak isteyenler, "Anneler Günü kutlama mesajları 2023" başlığıyla arama yapıyor.

Eşe, sevgiliye, ablaya, teyzeye, halaya uzun ve kısa Anneler Günü sözlerini göndererek sevginizi bir kez daha hissettirebilirsiniz.

WhatApp, Facebook, Instagram ve Twitter'da paylaşılacak Anneler Günü mesajları haberimizde...

Anneler Günü mesajları 2023

Canım Annem, fedakar annem, annelerin en güzeli. Bir gün değil, her gün seni çok seviyorum.

Gözümün nuru, evimizin neşesi, her şey yıllar önce beni dünyaya getirmenle başladı. Rabbime senin gibi bir annem olduğu için ne kadar şükretsem azdır canım annem. Anneler Günün Kutlu Olsun…

En büyük servetim, kötü zamanlarımda beni yalnız bırakmayan, ve en büyük hatalarımda bile yanımda olan canım annemAnneler Günün Kutlu Olsun…

Senin sevgin ve merhametin ben, hayata bağlıyor. Hayat yolculuğumun en başından beri yanımda olan canım annem Anneler Günün Kutlu Olsun…

Gece gündüz demeden kendini bizim için feda edan koca yürekli annem iyi ki varsın. Anneler Günün Kutlu Olsun…

Adı anne olan dünyanın en güzel meleği canım annem, benim her şeyim, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Anneler Günün Kutlu Olsun…

Güldüğümde gülen, ağladığımda ağlayan, benim için yaşayan, dünyadaki en büyük şansım, meleğim, canım annem Anneler Günün Kutlu Olsun…

Koydum tüm sevinçlerimi önüme bir baktım hepsi sen. Anneler Günün Kutlu Olsun Annecim…

Sen başımızın tacı, sen evimizin neşesi, sen en değerli varlığımız olan annem. Anneler Günün Kutlu Olsun…

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim… Başımı dizlerine koymaya geldim.