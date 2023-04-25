Anneler Günü ne zaman 2023? Bu yıl Anneler Günü hangi güne denk geliyor? Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, mayıs ayına girilmesiyle birlikte gündemde yerini aldı. Anneler Günü'nde sürpriz yapmak isteyenler 2023 yılı Anneler Günü tarihini araştırmaya başladı. Peki 2023 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü mayısın kaçında? İşte Anneler Günü tarihi...

Dünyanın her bir yanında farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, yaygın olarak mayıs ayında kutlanıyor.

Anneleri onurlandırmak adına farklı şekillerde kutlanan Anneler Günü ülkemizde mayıs ayının ikinci haftası kutlanıyor.

Anneler Günü’nün tarihi ise Antik Yunan ve Antik Roma’ya dayanıyor. Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivali kutlamalarıyla Anneler Günü ortaya çıktı.

Bu yıl da mayıs ayına kısa bir zaman kala Anneler Günü gündemde yerini aldı. Anneler Günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Anneler Günü’nde annelerine sevgilerini, teşekkürlerini ve hediyelerini iletmek isteyen kişiler bu özel güne odaklandı.

Peki i 2023 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü mayısın kaçında?

Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanıyor. Bu yıl 14 Mayıs Anneler Günü Pazar gününe denk geliyor.