Anneler toplanın! Kıymaya soda damlatın, sihri görün... Kıymanın sert ve kuru olmasını engellemek adına bazı püf noktalar mevcuttur. İşte soda bu noktada tam bir kurtarıcı sayılır.

ensonhaber.com

Etin öğütülmesi sonucu elde edilen kıyma, birçok farklı yemekte kullanılabilir. Örneğin, köfte, hamburger, dolma, makarna sosları, etli börekler gibi birçok tarifte kıyma kullanılır.

Kıymanın hangi etten çekildiğine bağlı olarak pişince sert ve kuru olma ihtimali de vardır. Bunu engellemek adına lokum kıvamında kıyma pişirmek için yapmanız gerekeni araştırdık.

Pamuk gibi yemeye hazır olun...

Birkaç kaşık ekleyin

Kıymaya birazcık soda eklemek, etin daha yumuşak olmasını sağlamak ve biraz da lezzet katmak amacıyla yapılabilir.

Soda, içeriğindeki karbon dioksit nedeniyle etteki lifleri parçalayabilir ve etin daha yumuşak olmasını sağlayabilir.

Ancak, bu yöntemi kullanırken dikkatli olunmalıdır, çünkü fazla miktarda soda eklemek etin dokusunu bozabilir veya tadını değiştirebilir.

Ayrıca, kullandığınız sos, baharatlar ve diğer malzemelerle uyumlu olması önemlidir.