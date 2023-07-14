Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor ve Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

2023/2024 sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Antalyaspor ve Başakşehir hazırlık kampı için Burdur'da bulunuyor. Süper Lig'in güçlü iki ekibi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor ve Başakşehir Burdur'da bulunan MAKÜ Stadyumu'nda karşılaşacak. Futbolseverler Antalyaspor - Başakşehir maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman? Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanacak hazırlık maçı 14 Temmuz Cuma günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.