Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | Süper Lig 33. hafta Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak. Sezon bitimine kısa bir zamanla heyecan giderek artıyor. Siyah-beyazlılar hanesine 3 puan daha yazdırmak için mücadele edecek. Futbolseverler maçın detaylarını merak ediyor. İşte Antalyaspor - Beşiktaş maçının detayları...

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta ligde 3. sırada olan Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, zirve yarışında puan farkını düşürdü. Bu maçta hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor. Antalyaspor, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 36 puanla 12. sırada yer alıyor. Konuk ekip Beşiktaş ise, ligde bu sezon çıktığı 31 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde sezon sonunun yaklaşmasıyla heyecan giderek artıyor. Kritik mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Antalyaspor - Beşiktaş maçı 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak olan bu maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.