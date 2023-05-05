Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | Süper Lig 33. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta ligde 3. sırada olan Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak.
Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, zirve yarışında puan farkını düşürdü. Bu maçta hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor.
Antalyaspor, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 36 puanla 12. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşiktaş ise, ligde bu sezon çıktığı 31 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.
Ligde sezon sonunun yaklaşmasıyla heyecan giderek artıyor. Kritik mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Antalyaspor - Beşiktaş maçı 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak olan bu maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.