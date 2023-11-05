Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala maçın detayları araştırılmaya başladı. İşte Antalyaspor - Beşiktaş maçının saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...

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Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon istediği performansı yakalayamayan Beşiktaş, bu hafta Antalyaspor’a konuk oluyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 19 puanla 5. sırada yer alıyor.

Antalyaspor ise bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Karşılaşmaya saatler kala nefesler tutuldu. Beşiktaş, deplasmanda hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.

Öte yandan maçın detayları araştırılıyor. Peki, Antalyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak olan Antalyaspor – Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Muhtemel 11'ler

Bitexen Antalyaspor: Leite | Erdoğan, Ömer, Veysel, Bünyamin | Erdal, Saric | Bytyqi, Van de Strek, Jehezkel | Buksa

Beşiktaş: Mert | Bakhtiyor, Necip, Bailly, Onur | Salih, Gedson, Chamberlain | Muleka, Rashica | Cenk Tosun