Antalyaspor -Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor ile Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

2023/2024 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor ve Çaykur Rizespor hazırlık kampı için Erzurum'da bulunuyor. Süper Lig'in güçlü iki ekibi hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Antalyaspor ve Çaykur Rizespor Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaşacak. Futbolseverler Antalyaspor -Çaykur Rizespor maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Antalyaspor -Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Antalyaspor -Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak hazırlık maçı 24 Temmuz Pazartesi (bugün) günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.