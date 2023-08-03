Antalyaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor ile İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

2023/2024 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor ve İstanbulspor hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'in iki ekibi hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Antalyaspor ve İstanbulspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak. Futbolseverler Antalyaspor - İstanbulspor maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Antalyaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Antalyaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Antalyaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak hazırlık maçı 3 Ağustos Perşembe (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.