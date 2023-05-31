Antep fıstığını aratmayan Ispanaklı kek tarifi Rengiyle ve dokusuyla kendinizi adeta Gaziantep'te bir tatlı yiyormuşsunuz gibi hissettiren, bir tutam ıspanakla görsel şölen ortaya koyan ıspanaklı kek tarifimiz...

Kokusu bütün evi saran bir keke kim hayır diyebilir... Gün tabaklarının, kutlamaların, doğum günlerinin, altın günlerinin olmazsa olmazı kek, birçok haliyle tabaklarda yerini alır. Kakaolu, limonlu, vişneli derken son günlerde en popüleri ıspanaklı hali oldu. Ispanaklı kek hem rengi hem dokusuyla damaklarda şölen yaratıyor. Blender yaptığınızda Antep fıstığı niyetine de geçen ıspanaklı kek, oldukça da basit yapılıyor. İşte tam kıvamında ıspanaklı kek tarifi... Ispanaklı kek malzemeleri 3 yumurta 2 bardak toz şeker 1 bardak süt 1 bardak sıvı yağ 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilin 1 çimdik tuz 3 bardak un 1 avuç ıspanak yaprağı Ispanaklı kek tarifi Sıvı malzemeleri mikser ile iyice çırpın. Kuru malzemeleri de bir araya getirip karıştırın ve sıvı karışıma dökün. Ispanak yapraklarını bir miktar süt ile blenderdan geçirin ve pürüzsüz hale getirin. Kek karışımına ilave edin. Harcı borcam veya kek kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış fırında 160 derecede 25-40 dakika kontrollü pişirin. Kekin bir parçasını rondodan geçirip toz haline getirirseniz antep fıstığı yerine kullanabilirsiniz.